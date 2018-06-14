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В Бишкеке задержан серийный мошенник

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- ВБ
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В УВД Ленинского района г. Бишкек с письменным заявлением обратилась жительница столицы о принятии мер в отношении малознакомого парня азиатской национальности примерно 25-30 лет. "По словам заявительницы, молодой человек, войдя в доверие, под предлогом позвонить взял сотовый телефон марки "Самсунг – Ж2" и скрылся".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.166 УК КР (Мошенничество) .

По подозрению задержан 29-летний К уулу Б., уроженец Нарынской области. В ходе следствия установлена его причастность еще к 19 аналогичным преступлениям. В отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 г. Бишкек сроком на 2 месяца.

Проводятся следственные действия.

URL: https://www.vb.kg/371517
Теги:
ГУВД, МВД, УВД, мошенничество, преступление
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