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Финпол обнаружил в "Мерседесе" контрабанду на 700 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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Сотрудниками межрегионального отдела ГСБЭП по Араванскому и Ноокатскому районам Ошской области совместно с ОБТП оперативной таможни в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на автодороге Баткен-Ош 7 июня была задержана автомашина марки "Мерседес-Бенц" под управлением гражданина "Р.З".

В процессе осмотра грузового отсека указанного авто были обнаружены товары народного потребления без каких-либо сопроводительных документов.

Согласно заключению экспертно–оценочной кампании, общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 700 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 204 "Контрабанда" УК КР. В данное время ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371521
Теги:
контрабанда, уголовная ответственность, ГСБЭП
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