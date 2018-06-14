Погода
$ 68.26 - 68.45
€ 79.95 - 80.77

Депутат требует проверить все частные футбольные поля в Бишкеке

168  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мальчик 12-ти лет погиб из-за того, что на него упали футбольные ворота. Об этом заявила сегодня,14 июня, на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Аида Касымалиева.

- Дети гибнут на спортивной площадке не в первый раз. Это уже второй случай за три года. Необходимо проверить все частные футбольные поля на предмет безопасности, - обратилась нардеп к представителям правительства.

Парламентарий говорит о трагическом случае, который произошел 13 июня в Бишкеке. Дети играли в футбол на частном поле в районе Пишпека. Из-за сильного ветра упали ворота. Ребенок погиб от полученных травм.

Как сообщили "Вечерке" в ГУВД Бишкека, по данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судмедэкспертиза. Ведется следствие.

- Сейчас выясняется, каким образом ребята попали на это поле. Есть информация о том, что сторож, охраняющий этот объект, запретил им там играть в футбол. Но они не послушались. Все материалы по делу будут проверяться. Виновные будут установлены, - рассказали в ведомстве.

URL: https://www.vb.kg/371525
Теги:
ГУВД, несчастный случай, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Ayperi Tynystanova
14.06.2018, 17:58
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 30
Минусов: 3
Комментариев: 68

Эти поля отдушина для детишек, которые слоняются от безделья в пустом дворе. Не все дворы у нас подходят для игр. Многие просто пустуют, другие застроены ТЦ и высотными домами. Поля эти нужны и не надо кошмарить их. Лучше пусть депутат и ее коллеги проверят свои мозги на наличие серого вещества и адекватности. Все беды нашей страны от депутов. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  