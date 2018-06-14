Депутат требует проверить все частные футбольные поля в Бишкеке

Мальчик 12-ти лет погиб из-за того, что на него упали футбольные ворота. Об этом заявила сегодня,14 июня, на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Аида Касымалиева.

- Дети гибнут на спортивной площадке не в первый раз. Это уже второй случай за три года. Необходимо проверить все частные футбольные поля на предмет безопасности, - обратилась нардеп к представителям правительства.

Парламентарий говорит о трагическом случае, который произошел 13 июня в Бишкеке. Дети играли в футбол на частном поле в районе Пишпека. Из-за сильного ветра упали ворота. Ребенок погиб от полученных травм.

Как сообщили "Вечерке" в ГУВД Бишкека, по данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судмедэкспертиза. Ведется следствие.

- Сейчас выясняется, каким образом ребята попали на это поле. Есть информация о том, что сторож, охраняющий этот объект, запретил им там играть в футбол. Но они не послушались. Все материалы по делу будут проверяться. Виновные будут установлены, - рассказали в ведомстве.