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Музыкант Майк Слеер отрубил голову беременной кошке (Осторожно! Фото 20+)

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- ВБ
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Ссылку на это жуткое видео в редакцию "Вечерки" прислал наш читатель. Публиковать сам видеоряд мы считаем недопустимым - смотреть на это страшно.

На нем некто Майк Слеер, известный в узких бишкекских кругах музыкант, ведет "поэтическо-философские" беседы с головой кошки. Сам же он чуть ли не хвастает, что кошка была беременна, а голову он ей отрубил два дня назад.

На других фото в его аккаунте он общается с обезьянкой в "контактном зоопарке", опубликованы фото кошек (видимо, его), цыплят...

Страшно, что такие люди находятся среди нас. Страшнее, что власть, скорее всего, на это никак не отреагирует.

URL: https://www.vb.kg/371532
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