Бредовый ремонт дорог - укладывают асфальт, ломают асфальт....

В микрорайоне "Джал" на днях наконец-то уложили асфальт по улице Курчатова. Потом раскурочили асфальт, и уложили решетки ливневой канализации. Предполагается, что решетки ливневой канализации должны укладываться над водосборными лотками. Однако дорожные строители просто разломали асфальт и сверху неправильно установили решетки.

Свою функцию эти решетки выполнять не будут, потому что под этими решетками ничего нет - ни труб, ни лотков. Непонятно, почему городские власти не контролируют качество выполнения работ?!

Это же просто бред - в произвольных местах разломать асфальт и сверху кинуть решетки?! Выступающие решетки мешают ездить машинам. Асфальт уже начал разрушаться вокруг этих решеток.