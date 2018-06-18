Погода
$ 68.17 - 68.44
€ 78.80 - 80.02

Бредовый ремонт дорог - укладывают асфальт, ломают асфальт....

1200  2
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В микрорайоне "Джал" на днях наконец-то уложили асфальт по улице Курчатова. Потом раскурочили асфальт, и уложили решетки ливневой канализации. Предполагается, что решетки ливневой канализации должны укладываться над водосборными лотками. Однако дорожные строители просто разломали асфальт и сверху неправильно установили решетки.

Свою функцию эти решетки выполнять не будут, потому что под этими решетками ничего нет - ни труб, ни лотков. Непонятно, почему городские власти не контролируют качество выполнения работ?!

Это же просто бред - в произвольных местах разломать асфальт и сверху кинуть решетки?! Выступающие решетки мешают ездить машинам. Асфальт уже начал разрушаться вокруг этих решеток.

URL: https://www.vb.kg/371533
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
312
18.06.2018, 10:32

Да они хуже клоунов и акробатов... Еще выступает как противотанковый надолб... в голову такую надо им врезать.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ayperi Tynystanova
18.06.2018, 11:58
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 6
Комментариев: 75

когда они так делают, они думают, что вообще натворили своим отсутствием мозгов. вот как до такого можно было додуматься? 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  