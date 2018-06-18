В городе Токмак задержан карманный вор

10 апреля 2018 года с заявлением в ОВД города Токмак обратилась 65-летняя местная жительница о принятии мер в отношении неизвестного лица, который украл сотовый телефон из кармана заявительницы в одном из маршрутных такси города Токмак.

По данному факту следственной службой было возбуждено уголовное дело по статье 164 (Кража) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД города Токмак по подозрению в совершении данного преступления был задержан 20-летний житель города Бишкек К.Б. В отношении задержанного принята мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.