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В городе Токмак задержан карманный вор

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- ВБ
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10 апреля 2018 года с заявлением в ОВД города Токмак обратилась 65-летняя местная жительница о принятии мер в отношении неизвестного лица, который украл сотовый телефон из кармана заявительницы в одном из маршрутных такси города Токмак.

По данному факту следственной службой было возбуждено уголовное дело по статье 164 (Кража) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД города Токмак по подозрению в совершении данного преступления был задержан 20-летний житель города Бишкек К.Б. В отношении задержанного принята мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.

URL: https://www.vb.kg/371534
Теги:
задержание, Токмак, МВД
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