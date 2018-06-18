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За неделю ГУОБДД выявило 23226 нарушений ПДД

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- ВБ
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С 08 по 14 июня 2018 года сотрудники ГУОБДД МВД Кыргызской Республики, а также его подразделений выявили 23 226 нарушений в области безопасности дорожного движения.

Из них:

• 815 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора;

• за управление ТС не пристегнутыми ремнями безопасности штрафы получили 5410 водителей;

• за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 160 водителей;

• за несоблюдение требований дорожных знаков оштрафовано 4422 водителей;

• за управление транспортом с нанесенными на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующего покрытия приняты меры в отношении 73 водителей. Все автомашины растонированы;

• 3059 водителей управляли транспортом с превышением скоростного режима движения.

672 единицы транспортных средств водворены на штрафную площадку.

Предполагаемая взыскиваемая сумма штрафов – 13 250 000 сомов.

URL: https://www.vb.kg/371535
Теги:
ГУБДД, нарушения, ПДД, штраф
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