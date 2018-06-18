Крушение поезда в Казахстане. МИД КР ждет тревожных новостей

По предварительным данным, в результате крушения пассажирского поезда в Жамбыльской области Казахстана погибших и пострадавших кыргызстанцев нет. Об этом "Вечерке" сообщили в МИД КР.

- По последней информации, пришедшей к нам вчера поздно вечером, среди пострадавших и жертв крушения наших соотечественников нет. Сейчас мы ждем сообщений от наших коллег из Казахстана. В настоящее время работы по установлению личностей продолжаются. Поэтому возможно, что информация поменяется. В любом случае мы следим за произошедшим, - рассказали в ведомстве.

Отметим, ЧП случилось вчера, 17 июня, в 13:45 на магистральном участке Сары – Шаган – Шу в Жамбыльской области Казахстана. По устанавливающимся причинам 8 пассажирских составов из 20 вагонов сошли с рельс. В результате чего, по предварительным данным, погиб 12-летний мальчик, пострадали 11 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Главной транспортной прокуратуры РК и органов внутренних дел.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта казахскими службами возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.