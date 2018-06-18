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Иностранец пытался дать взятку сотруднику ГКНБ КР

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- ВБ
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14 июня 2018 года ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий за дачу сотруднику ГКНБ взятки с поличным задержан иностранный гражданин "Л.А.С.". Будучи руководителем одной из туристической компании, "Л.А.С." за денежное вознаграждение в особо крупном размере пытался решить вопрос оказания содействия в получении кыргызских виз через сотрудника ГКНБ КР.

По данному факту Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.314 (Дача взятки) УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ведутся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

URL: https://www.vb.kg/371538
Теги:
ГКНБ, СИЗО, туризм, взятка
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
18.06.2018, 11:58
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 6
Комментариев: 75

иностранец наверное думал можно купить любого

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А может быть
18.06.2018, 12:41

Может быть просто предложил меньше ставки?

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