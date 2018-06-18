Иностранец пытался дать взятку сотруднику ГКНБ КР

14 июня 2018 года ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий за дачу сотруднику ГКНБ взятки с поличным задержан иностранный гражданин "Л.А.С.". Будучи руководителем одной из туристической компании, "Л.А.С." за денежное вознаграждение в особо крупном размере пытался решить вопрос оказания содействия в получении кыргызских виз через сотрудника ГКНБ КР.

По данному факту Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.314 (Дача взятки) УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ведутся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.