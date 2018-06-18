"Раим-миллион" сбежал из страны?

Государственная пограничная служба КР не может дать информацию, пересекал ли Раим Матраимов границу Кыргызстана. Комитет нацбезопасности КР также не стал делиться информацией на этот счет. Но, судя по всему, экс-зам председателя Государственной таможенной службы КР действительно покинул пределы республики.

"Слив" об этом накануне пошел в соцсетях с уточнением, что на одного из самых скандальных чиновников "прошлого созыва" все же может быть заведено уголовное дело.

Напомним, Раим Матраимов, к которому напрочь прилипла кличка "Раим-миллион", был освобожден от должности заместителя председателя ГТС КР при Алмазбеке Атамбаеве. С чем бывший таможенник оказался совершенно не согласен и обратился в суд, желая оспорить это решение.

Все чаще высказывается мнение, что для полноты картины борьбы с коррупцией нынешней власти как раз и не хватает уголовного дела и "посадки" Матраимова.