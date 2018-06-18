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"Раим-миллион" сбежал из страны?

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- ВБ
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Государственная пограничная служба КР не может дать информацию, пересекал ли Раим Матраимов границу Кыргызстана. Комитет нацбезопасности КР также не стал делиться информацией на этот счет. Но, судя по всему, экс-зам председателя Государственной таможенной службы КР действительно покинул пределы республики.

"Слив" об этом накануне пошел в соцсетях с уточнением, что на одного из самых скандальных чиновников "прошлого созыва" все же может быть заведено уголовное дело.

Напомним, Раим Матраимов, к которому напрочь прилипла кличка "Раим-миллион", был освобожден от должности заместителя председателя ГТС КР при Алмазбеке Атамбаеве. С чем бывший таможенник оказался совершенно не согласен и обратился в суд, желая оспорить это решение.

Все чаще высказывается мнение, что для полноты картины борьбы с коррупцией нынешней власти как раз и не хватает уголовного дела и "посадки" Матраимова.

URL: https://www.vb.kg/371540
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, ГТС, Погранслужба, граница, Раимбек Матраимов
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Комментарии
Адыл
18.06.2018, 11:17

Качып кетсе качып кетиши деле мумкун анткени Раимдын миллиондору уурдаганы чын да. негизи эле коррупция менен курошууну дал ушул Матраимовдордон  башташ керек болчу 

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Раим милион
18.06.2018, 11:35

Все побежали и я побежал

+2
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Рустам
18.06.2018, 11:44

Раим кошелек Атамбаева он и его водило 6 лет пользовались Раимом.

-1
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Шадиев - 2
18.06.2018, 11:51

Схема " побегов " крупных коррупционеров отработано до блеска , через месяц объявять в розыск ! Продолжаем дальше яростную борьбу с нехорошими людьми ! 

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Ayperi Tynystanova
18.06.2018, 12:00
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 6
Комментариев: 75

Рустам

Раим кошелек Атамбаева он и его водило 6 лет пользовались Раимом.

Что же тогда его целых полгода не сажали? Мне кажется он человек совсем другого 

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Рустам
18.06.2018, 12:09

Ayperi Tynystanova

Рустам

Раим кошелек Атамбаева он и его водило 6 лет пользовались Раимом.

Что же тогда его целых полгода не сажали? Мне кажется он человек совсем другого 

Его защищает Атамбаев по этому не сажали говорят что Раим угрожал Атамбаева если посадить он расскажут обществу как именно он занимался с корр пцией и по этому не смог Атамбаев орестовать и не даёт.

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321
18.06.2018, 12:23

Ох уж эта "борьба"! Совсем одурели, выпустили такого вора! А сидят так просто не угодные 

-1
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Айсалкын
18.06.2018, 12:27

Все это время пока он был здесь его не искали и не сажали. А теперь когда он сбежал спохватились. Это вор номер 1, надо было его первого сажать!

-1
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Бакберген Муктарова
18.06.2018, 13:02
Карма: -17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 19
Комментариев: 27

Раимди алты жыл бо пайдаланган АША эми аны да качырды оңдөнөт. Экөө тең жооп берерине аз калды

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Доцент
18.06.2018, 13:20

Сколько убегло сколько еще убежит ну прям в книгу рекордов Гиннеса можно заявлять. Украл пожировал и в бега. Украл пожировал и в бега. Романтика.

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Сколько убедит ещё сидите
18.06.2018, 13:43

Другой придет также убедит

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Ш.Холмс
18.06.2018, 13:47

Рустам

Ayperi Tynystanova

Рустам

Раим кошелек Атамбаева он и его водило 6 лет пользовались Раимом.

Что же тогда его целых полгода не сажали? Мне кажется он человек совсем другого 

Его защищает Атамбаев по этому не сажали говорят что Раим угрожал Атамбаева если посадить он расскажут обществу как именно он занимался с корр пцией и по этому не смог Атамбаев орестовать и не даёт.

Тогда скорее всего раимиллион ни куда не убегал, а прячеться у АША дома в погребе.

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Пандора
18.06.2018, 14:48

Побег - свидетельство признания вины. Бабанов, Шадиев, а до них целая толпа бакиевых, сулаймановых, ширшовых, балкибековых, не забываем Топоева, Акаевых+зятя и ещё целые табуны и отары казнокрадов-убийц- предателей. Для общественности хорошо было бы знать полные списки "бегунов" с информацией о том, на какой стадии находятся их уголовные дела. Тут нас ждёт много чудесного и удивительного, так как оказывается Генпрокуратурой многие из этих дел закрыты тихой сапой. И не за простое "спасибо".

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Бишкек
18.06.2018, 15:26

пусть он все имущество переформит на родственников, друзей, подставных лиц, только потом можно обьявить в розыск. а то как то не по человечески, не по нашему, не по кыргызски, взять и арестовать за коррупцию такого хорошего человека.  

Шадиева же тоже так "арестотвывали", месяц мурыжили, подождали пока все имушесто перекинет на родственников и Баляна, а потом как он уже точно уехал, "вдруг" опомнились 

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pok lian
18.06.2018, 17:21
Карма: +46
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 55
Минусов: 9
Комментариев: 46

Ш.Холмс

Рустам

Ayperi Tynystanova

Рустам

Раим кошелек Атамбаева он и его водило 6 лет пользовались Раимом.

Что же тогда его целых полгода не сажали? Мне кажется он человек совсем другого 

Его защищает Атамбаев по этому не сажали говорят что Раим угрожал Атамбаева если посадить он расскажут обществу как именно он занимался с корр пцией и по этому не смог Атамбаев орестовать и не даёт.

Тогда скорее всего раимиллион ни куда не убегал, а прячеться у АША дома в погребе.

У Атамбаева в погребе? )) А что мешало арестовать его ещё в январе? Арестовали же Исакова, Кулматова, Калиева, чего же на Матраимове тормознули?

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pok lian
18.06.2018, 17:23
Карма: +46
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Плюсов: 55
Минусов: 9
Комментариев: 46

Все эти новости, будто он убежал распространяют с намёком. Таким образом кое-кто говорит Раиму: "Лола, беги, беги с деньгами, золотом и счетами, ты создаёшь мне головную боль.".

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