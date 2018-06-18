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Кулматов останется в СИЗО ГКНБ до конца следствия

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- Оксана Гут
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Бишкекский городской суд оставил меру пресечения для Кубанычбека Кулматова прежней. Он будет в СИЗО ГКНБ до конца следствия.

Сегодня, 18 июня, в Бишкекском городском суде состоялось заседание по изменению меры пресечения экс-мэру Бишкека, экс-главе Государственной таможенной службы Кубанычбеку Кулматову.

Ранее, 7 июня адвокат обвиняемого подал кассационную жалобу на постановление Первомайского райсуда о заключении Кулматова под стражу.

На судебном процессе в качестве председательствующего выступил судья Адис Момуналиев. В зале также присутствовали родственники и сторонники обвиняемого. Они были возмущены решением суда.

Напомним, Кубанычбек Кулматов проходит обвиняемым по одному из громких уголовных дел, связанных с ТЭЦ Бишкека. По версии следствия, он, будучи мэром столицы, в 2014 году незаконно использовал 2 млн долларов грантовых средств, выделенных китайской компанией ТВЕА в рамках реализации проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека", на строительство двух школ. Кулматов якобы перенаправил средства из ведения правительства в ведение мэрии под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве "Калыс-Ордо". 25 мая на имущество бывшего градоначальника был наложен арест. А 5 июня его задержали и поместили в СИЗО ГКНБ на время следствия до 28 июля.

URL: https://www.vb.kg/371541
Теги:
Кубанычбек Кулматов, Сапар Исаков, СИЗО, ТЭЦ, суд
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
18.06.2018, 11:54
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 6
Комментариев: 75

не совсем понятно за что и как хотят они посадить кулматова

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