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Мирлан Каниметов - новый замминистра МВД

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- ВБ
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Премьер-министр КР подписал распоряжение, согласно которому Данияр Абдыкадыров освобожден от должности заместителя министра внутренних дел КР. Другим распоряжением глава кабмина назначил на эту должность Мирлана Каниметова. Личному составу центрального аппарата МВД нового замминистра представил замруководителя аппарата правительства КР, заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Азамат Араев.

По словам министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, Мирлан Каниметов досконально знает работу оперативных служб, обладает большим стажем работы и высоким профессиональным уровнем, хорошими моральными качествами. Кадровые изменения в подразделениях МВД во многом связаны с необходимостью наступательного развития органов внутренних дел Кыргызской Республики.

Глава ведомства также отметил, что профессиональный опыт поможет назначенному руководителю мобилизовать личный состав оперативных подразделений на выполнение стоящих перед ним задач, главная из которых - соблюдение законности и правопорядка, обеспечение прав и законных интересов граждан.

По данным МВД, полковник милиции Каниметов Мирлан Дотанович родился в 1970 году в селе Кара-Мойнок Кочкорского района Нарынской области. Окончил Академию МВД Кыргызской Республики, по специальности юриспруденция. В органах внутренних дел с 1991 года. Свою службу в органах внутренних дел начал с милиционера полка Управления охраны МВД КР.

За время службы работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам. Работал на различных руководящих должностях: начальником отдела ГУБОП МВД, начальником Управления ГУБОП МВД, заместителем начальника ГУБОП МВД, начальником ГУБОП МВД, начальником Управления организации государственной защиты МВД Кыргызской Республики.

За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден государственной медалью "Эрдик" и ведомственными наградами.

URL: https://www.vb.kg/371542
Теги:
ГУБОП, МВД, Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, Кыргызстан
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
18.06.2018, 11:55
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 6
Комментариев: 75

О, Кашкар нашел повод убрать его. Новенький такой же как и он сам или умнее? 

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