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Против Кулматова возбуждено дело. У экс-мэра обнаружили гражданство России

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- ВБ
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14 июня 2018 года ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении гр.К.Кулматова и других лиц, по признакам преступлений, предусмотренных ст.350 ч.2 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и ст.346 ч.1 "Незаконное пересечение государственной границы" УК Кыргызской Республики.

Установлено, что Кубанычбек Кулматов 11 октября 1995 года в связи с утерей паспорта гражданина СССР получил паспорт гражданина Российской Федерации, тем самым приобрел гражданство данной страны. Далее, 26 ноября 1996 года, являясь гражданином РФ, используя недействительный (утерянный) паспорт гражданина СССР, был незаконно документирован паспортом гражданина Кыргызской Республики выданным Первомайским паспортным столом г.Бишкек в связи с обменом.

В последующем, в 2001, 2003 и 2013 годах несколько раз произвел обмен данных паспортов, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Таким образом, К.Кулматов, введя в заблуждение сотрудников паспортного стола, используя недействительный паспорт, а также указав заведомо ложные сведения о гражданстве в заявлении Ф-1, незаконно добился замены и выдачи ему паспорта гражданина Кыргызской Республики в 1996 году. Тем самым он, являясь гражданином Российской Федерации, незаконно приобрел гражданство Кыргызской Республики. В настоящее время ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371544
Теги:
ГКНБ, Кубанычбек Кулматов, подделка, Россия, уголовная ответственность, гражданство
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Комментарии
ГРС
18.06.2018, 12:33

Таких с множеством гражданства в ЖК и правительстве пруд пруди.

+1
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Жалоба модератору
312
18.06.2018, 12:34

Вот он клоун. И всю дорогу значит незаконно назначал его АША на должности.

-1
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Жалоба модератору
Кыргызско подданный
18.06.2018, 12:52

Почему о том, что чиновники являются гражданами другой страны мы узнаем только после того как они нагадят? Наверное доморошенным гражданам нет доверия для ключевых должностей. Тогда лучше управленцев из Японии выписывать они наведут порядок, а то российские, казахские граждане занимаются у нас госделами.

+1
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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
18.06.2018, 12:57
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 7
Комментариев: 8

Кулматов акыркы 6 жылда экс-президент Алмазбек Атамбаевге таянып болушунча тайраңдады. Барган жеринде коррупцияны гүлдөттү. Бир эле мектептен 100 млн. сом уурдаганы ачыкталып камакка алынды. Мамлекет үчүн мындай чыккынчылык кылган адамдар эч качан эркиндикте жыргап жүрбөшү керек. Алар жазасын толук өтөп, уурдаган акчаларын мамлекетке кайтарып бериши зарыл.

-1
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Жалоба модератору
Сыдыков Азат
18.06.2018, 13:20
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 3
Комментариев: 24

Кулматов во многом виновен как такой может быть Мэр города столицы как может такое 2 млн долларов и 100 млн сомов можно построит ни один школ а целых 5 современных школ а тут он всего один школу построил какой позор, это за 386 млн долларов медринизировали ТЭЦ а место это оказывается можно было построит новый и ещё современный.

-1
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Жалоба модератору
T
18.06.2018, 13:42

Это нормально

-1
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Жалоба модератору
Ayperi Tynystanova
18.06.2018, 14:31
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 6
Комментариев: 75

За иное гражданство Бабанова просто сняли с выборов президентских, а этого сажать. Не кажется ли вам, что тут что-то не так. 

0
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Жалоба модератору
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