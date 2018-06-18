Против Кулматова возбуждено дело. У экс-мэра обнаружили гражданство России

14 июня 2018 года ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении гр.К.Кулматова и других лиц, по признакам преступлений, предусмотренных ст.350 ч.2 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и ст.346 ч.1 "Незаконное пересечение государственной границы" УК Кыргызской Республики.

Установлено, что Кубанычбек Кулматов 11 октября 1995 года в связи с утерей паспорта гражданина СССР получил паспорт гражданина Российской Федерации, тем самым приобрел гражданство данной страны. Далее, 26 ноября 1996 года, являясь гражданином РФ, используя недействительный (утерянный) паспорт гражданина СССР, был незаконно документирован паспортом гражданина Кыргызской Республики выданным Первомайским паспортным столом г.Бишкек в связи с обменом.

В последующем, в 2001, 2003 и 2013 годах несколько раз произвел обмен данных паспортов, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Таким образом, К.Кулматов, введя в заблуждение сотрудников паспортного стола, используя недействительный паспорт, а также указав заведомо ложные сведения о гражданстве в заявлении Ф-1, незаконно добился замены и выдачи ему паспорта гражданина Кыргызской Республики в 1996 году. Тем самым он, являясь гражданином Российской Федерации, незаконно приобрел гражданство Кыргызской Республики. В настоящее время ведется следствие.