Гражданин Узбекистана тайно вел съемку КПП на границе с Кыргызстаном

7 мая 2018 г. пограничники КПП "Кадамжай-автодорожный" за нарушение режима в пункте пропуска задержали гражданина Республики Узбекистан, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

У гражданина Узбекистана И.М., 1983 г.р., была обнаружена и изъята видеосъемка пункта пропуска и прилегающей к нему территории, которую он скрытно осуществил с территории Узбекистана.

Согласно пункту 35 "Правил соблюдения режима в автомобильных, пешеходных и железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики" запрещается осуществление и ведение видеосъемки в пункте пропуска и на прилегающей к нему территории без разрешения Пограничной службы КР.

Гражданин И.М. нарушил эти правила и был привлечен к административной ответственности.

В соответствии со ст. 389-2 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики за нарушение режима в пункте пропуска задержанный был оштрафован.