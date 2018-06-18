Сайт SoundCloud в Кыргызстане запрещен, но до сих пор доступен

Исполнение решение суда по ограничению доступа в сети к сайту SoundCloud было возложено на ГКНБ, МВД, ГКИТиС и интернет-провайдеров. Таков ответ Генеральной прокуратуры на официальный запрос редакции VB.KG.

Речь в запросе, в частности, шла о том, почему веб-сайт soundcloud.com, являясь всего-навсего музыкальным сервисом, признан в Кыргызстане экстремистским. И какие должны возникнуть обстоятельства, чтобы запрет на его доступ в сети Интернет был снят?

- ГКНБ был установлен ряд веб-сайтов, в т.ч. soundcloud.com, размещающих информационные материалы религиозно-экстремистского характера. Согласно заключению религиоведческой экспертизы, проведенной Госкомиссией по делам религий КР, в материалах, размещенных на веб-сайте soundcloud.com, пропагандируется идеология религиозной экстремистской организации "Талибан", запрещенной в Кыргызской Республике по решению суда. На основании чего, в соответствие с требованием Закона КР "О противодействии экстремистской деятельности", в порядке со ст. 48, 261-1 ГПК КР, Генеральная прокуратура республики обратилась с заявлением в Октябрьский райсуд г. Бишкек о рассмотрении вопроса ограничения доступа к данному веб-сайту, - говорится в ответе надзорного органа.

Так, 17 октября 2017 года решением Октябрьского суда отдельные сайты (в том числе soundcloud.com) были признаны экстремистскими. Согласно сообщению Генпрокуратуры, пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Гражданским процессуальным кодексом КР.

Примечательно то, что к вышеуказанному музыкальному сервису до сих пор имеется доступ от некоторых ннтернет-провайдеров. В чем лично убедился корреспондент "Вечерки".

Какова причина сбоя исполнения судебного решения, в Генпрокуратуре не уточнили.