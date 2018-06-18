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В Кыргызстане обсудили проблемы сохранения снежного барса и его экосистем

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- ВБ
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Накануне завершилось Третье Заседания Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем.

В мероприятии, прошедшем на Иссык-Куле, принимали участие делегации из 12 зарубежных стран ареала обитания снежного барса, технические эксперты и представители международных партнерских организаций.

В ходе заседания участники обсудили вопросы обновления плана действий по реализации Бишкекской декларации 2017 года, разработки регионального проекта по финансированию в рамках ГЭФ-7 с участием ПРООН в качестве исполнительного агентства и совместным руководством с другими ключевыми партнерами, оценки популяции снежных барсов в мире, а также создания базы данных для мониторинга браконьерства и незаконной торговли снежным барсом и связанными с ним дикими животными, сообщает пресс-служба ведомства.

Третье Заседания Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем организовано по инициативе ГАООС и ЛХ при поддержке Секретариата Глобальной Программы по сохранению снежного барса и его экосистемы (GSLEP Secretariat), Программы развития ООН, Snow Leopard Trust / Сноу Леопард Траст и Глобальным Экологическим Фондом.

URL: https://www.vb.kg/371547
Теги:
ПРООН, снежный барс, Кыргызстан
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