Осторожно! За рулем человек с психическим расстройством

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам Ошской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению нарушений соблюдения законодательства со стороны автошкол при обучении граждан и выдачи прав на вождение автотранспортных средств выявлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения со стороны должностных лиц ДРТС и ВС при Государственной регистрационной службы по Узгенскому, Кара-Кульджинскому районам.

Установлено, что в июне 2016 года должностными лицами указанного ДРТС и ВС было выдано водительское удостоверение категории "ВС" гражданину "З.Д.", имеющему психическое расстройство и состоящему на "Д" учете с 2004 года.

По собранным ГСБЭП материалам прокуратурой Алайского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление служебным положением) и 350 (подделка документов) УК КР.

В настоящее время финполом продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов, по всей территории Кыргызской Республики.