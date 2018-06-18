Погода
$ 68.17 - 68.44
€ 78.80 - 80.02

Осторожно! За рулем человек с психическим расстройством

514  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам Ошской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению нарушений соблюдения законодательства со стороны автошкол при обучении граждан и выдачи прав на вождение автотранспортных средств выявлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения со стороны должностных лиц ДРТС и ВС при Государственной регистрационной службы по Узгенскому, Кара-Кульджинскому районам.

Установлено, что в июне 2016 года должностными лицами указанного ДРТС и ВС было выдано водительское удостоверение категории "ВС" гражданину "З.Д.", имеющему психическое расстройство и состоящему на "Д" учете с 2004 года.

По собранным ГСБЭП материалам прокуратурой Алайского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление служебным положением) и 350 (подделка документов) УК КР.

В настоящее время финполом продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов, по всей территории Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/371549
Теги:
ДТП, Ошская область, психическое здоровье, Узгенский район, ГСБЭП
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  