Мексиканцев, пострадавших в ДТП в Москве, пригласили на отдых в Кыргызстан

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 18 июня, провел рабочую встречу с министром внутренних дел Кашкаром Джунушалиевым.

- В субботу, 16 июня, в центре города Москва наш соотечественник, гражданин Кыргызской Республики Чынгыз Анарбек уулу, совершил наезд на пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек, в том числе футбольные болельщики. Это очень печально, но наезд был совершен неумышленно, - сказал премьер.

Абылгазиев поручил главе МВД, который в ближайшие дни с рабочей поездкой посетит Российскую Федерацию, где у него запланирована встреча с министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым, навестить пострадавших.

- Случившееся не должно стать поводом для гонений и притеснений наших граждан, работающих на территории России. Это несчастный случай. Вместе с тем от имени Правительства Кыргызской Республики прошу принести извинения пострадавшим в результате автонаезда и пригласить их на отдых и реабилитацию в Кыргызскую Республику. У нас прекрасные условия для восстановления здоровья и увлекательного отдыха. Мы готовы взять на себя все расходы по перелету и организации отдыха пострадавших, – подчеркнул Глава Правительства.

Премьер-министр также поручил министру внутренних дел встретится с Чынгызом Анарбек уулу и решить вопрос оказания ему квалифицированной юридической помощи.