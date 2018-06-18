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Бишкекчанин хранил дома почти 2 кг анаши

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- Оксана Гут
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В Бишкеке задержана крупная партия наркотиков. Об этом сообщает ГТС КР.

В рамках плана взаимодействия сотрудники Государственной таможенной службы и Госслужбы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД провели оперативно-розыскные мероприятия по пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств.

Так, при обыске жилого помещения гражданина Б.Ш. было обнаружено вещество растительного происхождения.

По результатам проведенной химической экспертизы установлено, что данное вещество является "марихуаной", общий вес которой составил 1 960 грамм.

УВД Ленинского района города Бишкек возбуждено уголовное дело.

URL: https://www.vb.kg/371555
Теги:
ГТС, контрабанда, наркотики, уголовная ответственность, Бишкек
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