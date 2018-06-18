СДПК: История с вертолетами - изощренный фейк

Социал-демократическая партия Кыргызстана ответила на публикации в СМИ о том, что Алмазбек Атамбаев подписывал распоряжении о направлении кыргызских военных вертолетов в Сомали.

- Скандал о вертолетах и Сомали построен на недобросовестном искажении одних фактов и сознательном сокрытии других фактов. По сути, это такой "изощренный фейк". Во-первых, это была инициатива Генерального штаба. Во-вторых, она так и осталась нереализованной. Вертолеты остались в Кыргызстане. Понятно, что главной целью опять же является бросить тень на репутацию экс-президента, при этом ссылаясь на экс-министра обороны (Кудайбердиева А.А.), который был снят с должности за хищение государственных средств в крупном размере, - сообщает пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.

В первую очередь, заявила Жолдубаева, надо было узнать – на основании чего бывший начальник Генерального штаба генерал Асанбек Алымкожоев выступил с такой инициативой.

- Чем было вызвано это предложение? Ведь глава государства в своих решениях всегда опирался на обоснования и предложения соответствующих органов. Более того, в сообщениях лишь вскользь говорится о том, что контракт так и не состоялся в итоге. Вертолеты не покидали Кыргызстан. К сожалению, мы не первый раз сталкиваемся с подобной целенаправленной кампанией с целью дискредитировать экс-президента и его окружение и официально заявляем, что упомянутые публикации - это просто очередная попытка очернить имя экс-президента Алмазбека Атамбаева, - резюмировали в СДПК.

Напомним, на прошлой неделе депутат Жогорк Кенеша от фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев заявил, что в Сомали в зоне боевых действий находятся кыргызские вертолеты.

В Генштабе заявление парламентария опровергли. Однако в СМИ появилась информация о том, что в 2014 году президент Атамбаев подписывал распоряжение о сдаче на два года в аренду Уганде двух вертолетов Ми-24В и двух Ми-8МТВ, полученных в помощь от России. Вследствие чего ему якобы может быть предъявлено обвинение.