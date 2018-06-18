Вливайся в жизнь! Вливайся в спорт!

Сегодня Государственное Агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики в партнерстве с Управление ООН по наркотикам и преступности (УНПООН) запустили четыре социальных, мотивационных ролика #Вливайсявжизнь, направленные на важность вовлечения молодежи в спорт, пропагандируя здоровый образ жизни и спорт, как инструмент предупреждения преступности, насилия и употребления наркотических веществ.

Социальные ролики были разработаны в рамках Глобальной Программы УНП ООН в поддержку реализации Дохинской Декларации, принятой на Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 2015 году, а также Региональной Программы УНП ООН для государств Центральной Азии.

Важным компонентом Глобальной Программы Дохинской Декларации является спортивно-ориентированная программа обучения по развитию жизненных навыков молодежи 13-18 лет "Вливайся в жизнь". Программа "Вливайся в жизнь" укрепляет сопротивляемость молодежи к преступности, насилию и потреблению наркотических средств, развивая их личные и социальные навыки, а также улучшая их знания о рисках, связанных с этими явлениями.

Выступая на презентации социальных роликов, Мирлан Парханов, заместитель директора по молодeженой политики Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызской Республики подчеркнул важность инициативы: "Этот совместный проект помог Госагентству повысить потенциал тренерского состава страны в работе с молодежью; внедрить инновационные и интерактивные методы обучения развития личностных навыков, что в свою очередь помогает молодежи лучше справляться с ежедневными жизненными ситуациями и держаться в дали от преступности и наркотиков".

"Спорт – уникальный язык и площадка, где все равны. "Вливайся в жизнь" - это не только вовлечение в спорт и пропаганда здорового образа жихни, а развитие важных жизненных навыков, которые помогают молодежи справляться с проблемами и принимать решения в повседневной жизни", сказал Кун Маркверинг, международный координатор Программ Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии.

Всего было разработано 4 социальных ролика, каждый выделяет отдельный аспект того, как благодаря спорту можно предотвратить антисоциальное поведение и помочь молодым людям ставить цели, их достигать и вести здоровый образ жизни. Первый ролик "Он-спорт" повествует о жизни разных людей и о том, как спорт повлиял на качество их жизни, изменив ее к лучшему, помог развить сопротивляемость к жизненным невзгодам, развить социальные навыки и научил эффективному общению. Второй и трений ролики показывают роль спорта в жизни Айданы Оторбаевой, футболистки Национальной сборной Кыргызстана по женскому футболу, ныне подписавшей контракт с Испанским клубом Madrid CFF и Каната Келсинбекова, триатлониста, первого "айрон мэна" в Кыргызстане. Четвертый ролик- показывает роль спорта в развитии устойчивости к негативному влиянию, к преступности, и то как спорт укрепляет самосознание и способность противостоять негативному воздействию.

Данный запуск социальных роликов является частью мероприятий, проводимых Программным Офисом Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской Республике c 18 по 27 июня, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (#WorldDrugDay), который проводится ежегодно 26-ого июня.

Учебная программа "Вливайся в жизнь" - это уникальный спортивно-ориентированный курс обучения для молодежи, состоящий из 10 ценных уроков. Они направлены на развитие основных жизненных навыков, которые помогают эффективно справляться с требованиями, стрессами и межличностными конфликтами в повседневной жизни, оказывают позитивное влияние, предотвращают антисоциальное и девиантное поведение молодежи. Программа может быть внедрена как в школах, так и в иных учебных учреждениях, сертифицированными тренерами.

В течение 2017-2018 гг., в рамках программы было обучено 64 спортивных тренеров и учителей физкультуры города Бишкек и близлежащих районов Чуйской области, а также Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей с целью проведения спортивно-ориентированного курса по развитию жизненных навыков у 800 молодых людей в 42 пилотных центрах, включая средние, спортивные школы, а также иные образовательные и развивающие центры.

Дополнительно: информационными партнерами запуска социальных роликов стали: все государственные ОТРК, Эл-ТР, Пирамида,5 канал, ОТРК "Ынтымак" и областные тела-радио компании; цифровые телеканалы: New TV, RTV, Lubimii TV; интернет-издание VB.KG, интернет-портал "Kaktusmedia", газета "Новые Лица", информационно-аналитический портал Tuz.kg, Центрально-Азиатский сайт "Регион", информационно-развлекательный портал "Путь", OLOLO (arts,events & coworking space), а также LaLaFo, которые также поддержали продвижение Cross Country забега "Вливайся в жизнь".

СПРАВОЧНО

Запуск социальных роликов является частью мероприятий, проводимых Программным Офисом Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской Республике, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который проводится ежегодно 26-ого июня. Лозунг дня - "Прежде всего слушайте", #ListenFirst.

В рамках этого дня УНП ООН проведет ряд мероприятий:

-18 июня – запуск социальный роликов "Вливайся в жизнь";

- 22 июня в Ботаническом саду им. Э. Гареева пройдет "Cross Country" забег для молодежи под лозунгом "Вливайся в жизнь";

- 26 июня состоится заседание Государственного координационного комитета по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ГККН);

- 27 июня в городе Ош состоятся спортивные мероприятия по уличному баскетболу, волейболу и футболу.