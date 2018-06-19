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Финпол выявил чиновников, которые подделывали фитосанитарные документы

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- ВБ
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Сотрудниками ГСБЭП в ходе следственно-оперативных мероприятий установлена организованная преступная группировка, которая в предварительном сговоре с должностными лицами Чуй-Бишкекского управления Департамента карантина растений при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, в период с 2015 года по 2018 год занималась подделкой и продажей (фальсификацией) документов международных товарно-сопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов экспортерам сельскохозяйственных продуктов в страны ЕАЭС.

По собранным материалам ГСБЭП Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено место, где изготавливались фитосанитарные сертификаты и другие грузо-сопроводительные документы, пустые бланки фитосанитарных сертификатов, пустые бланки международных товарно-транспортных накладных (СМР), патенты на различных лиц, печати различных Обществ и штампы.

По итогам принятых мер по подозрению в совершении преступления задержаны граждане "Х.А.", "Х.Ш." и должностные лица управления Департамента карантина растений "Д.Н." и "Р.Э.", которые Первомайским районным судом города Бишкек были водворены в СИЗО №1. Ведется следствие.

Финпол подчеркивает, что в результате вышеуказанных систематических преступных деяний не был соблюдён установленный порядок обеспечения безопасности экспортируемой отечественной продукции в страны таможенного союза, что в итоге подрывает имидж государства и его компетентных органов.

URL: https://www.vb.kg/371566
Теги:
подделка, Финполиция, ГСБЭП, ЕАЭС
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