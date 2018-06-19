Ранее судимые за убийство и кражу опять попались на преступлении

Сотрудниками 2-го управления СКМ МВД при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны лица, имеющие причастность к квартирным кражам в столице.

Один из задержанных, гражданин Щ.А. 1990 года рождения, проживающий в г.Бишкек, ранее в 2011 году был судим по ст. 164 УК КР "кража", состоит оперативном учете МВД как член преступной группы.

Второй член указанной группы, гражданин Ч.Н. 1997 г.р., житель г.Бишкек, ранее был судим по ст. 97 УК КР "убийство".

Во время задержания у одного из подозреваемых лиц обнаружено и изъято оружие. При личном досмотре в рюкзаке находились газо-травматический пистолет с патронами, а также другие инструменты: гвоздодер и отвертка.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что пистолет был похищен осенью прошлого года в городе Бишкек. В ноябре 2017 года квартирные воры, проникнув в дом жителя столицы, вскрыли сейф и унесли 2-х ствольное ружье "ТОЗ-34", наличные деньги в сумме 120 000 сомов и золотые ювелирные изделия. Сумма ущерба, нанесенного грабителями, составляет более 240 000 сомов.

По данному факту следственной службой УВД Ленинского района было возбуждено уголовное дело по ст. 164 ч.3 "кража" УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения обыска по месту жительства задержанных лиц обнаружены еще 2 единицы гладкоствольного ружья (обрез) 12-калибра и около 30 патронов того же калибра.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям на территории города Бишкек и других регионов. Уточним, задержание подозреваемых, как сообщает МВД, произошло в мае. Расследование продолжается.