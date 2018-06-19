Журналисты якобы нашли "Раима-миллиона"

Экс-заместитель Государственной таможенной службы КР Раим Матраимов поставил юрту на Суусамыре и пьет кумыс. Об этом сообщает Govori.tv.

Корреспондент издания якобы связался с "Раимом-миллионом", и тот заявил, что в ближайшее время будет в Бишкеке.

"Куда мне сбегать? Не такой я джигит, чтобы сбегать. Отдыхаю, пью кумыс на Суусамыре. Не верите – приезжайте погостить", - заявил опальный чиновник.

Отметим, до сих пор обсуждается возможность возбуждения уголовного дела против Матраимова и заключение его под стражу. К слову, сделанное через журналистов заявление пока ни о чем не говорит. Официального заявления самого Матраимова или его близких нет. Молчат и представители Погранслужбы и ГКНБ, которые пока не подтвердили и не опровергли, что бывший таможенник покинул пределы республики.