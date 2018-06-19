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Журналисты якобы нашли "Раима-миллиона"

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- ВБ
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Экс-заместитель Государственной таможенной службы КР Раим Матраимов поставил юрту на Суусамыре и пьет кумыс. Об этом сообщает Govori.tv.

Корреспондент издания якобы связался с "Раимом-миллионом", и тот заявил, что в ближайшее время будет в Бишкеке.

"Куда мне сбегать? Не такой я джигит, чтобы сбегать. Отдыхаю, пью кумыс на Суусамыре. Не верите – приезжайте погостить", - заявил опальный чиновник.

Отметим, до сих пор обсуждается возможность возбуждения уголовного дела против Матраимова и заключение его под стражу. К слову, сделанное через журналистов заявление пока ни о чем не говорит. Официального заявления самого Матраимова или его близких нет. Молчат и представители Погранслужбы и ГКНБ, которые пока не подтвердили и не опровергли, что бывший таможенник покинул пределы республики.

URL: https://www.vb.kg/371572
Теги:
граница, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, ГТС
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Комментарии
Атыр Нурматова
19.06.2018, 13:28
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 2

Атамбаев менен жолугуп турат бул Раим. Экөөсүн чогуу камабаса болбойт. Анткени Раим АШАнын көлөкөсүндө жүрүп ушул даражага жетти

-1
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Ayperi Tynystanova
19.06.2018, 13:40
Карма: +26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 7
Комментариев: 81

Атыр Нурматова

Атамбаев менен жолугуп турат бул Раим. Экөөсүн чогуу камабаса болбойт. Анткени Раим АШАнын көлөкөсүндө жүрүп ушул даражага жетти

Был бы его человеком, то уже давно сидел бы...

Раим и вообще все Матраимовы мы уже знаем с кем породнились и на кого опираются. Поэтому никто его трогать не будет, дадут сбежать, а потом возбудят уголовное дело. 

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