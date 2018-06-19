Погода
$ 68.19 - 68.42
€ 79.05 - 80.05

Казахстанец пытался попасть в Кыргызстан через забор. Но загремел в ГКНБ

383  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что в местности Жайылган Манасского района Таласской области пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы.

Гражданин Казахстана Б.М., 1987 г.р., пытался пройти из Казахстана на территорию Кыргызстана вне пункта пропуска: он перелез через заградительное сооружение и был задержан пограничниками пограничной заставы "Чон-Капка" управления ГПС КР по Таласской области в 50-ти метрах от линии кыргызско-казахстанской государственной границы.

Как сообщил Б.М., у него закончился срок действия паспорта Республики Казахстан, поэтому он решил пройти в Кыргызстан вне пункта пропуска, но был задержан.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

URL: https://www.vb.kg/371573
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  