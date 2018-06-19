Казахстанец пытался попасть в Кыргызстан через забор. Но загремел в ГКНБ

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что в местности Жайылган Манасского района Таласской области пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы.

Гражданин Казахстана Б.М., 1987 г.р., пытался пройти из Казахстана на территорию Кыргызстана вне пункта пропуска: он перелез через заградительное сооружение и был задержан пограничниками пограничной заставы "Чон-Капка" управления ГПС КР по Таласской области в 50-ти метрах от линии кыргызско-казахстанской государственной границы.

Как сообщил Б.М., у него закончился срок действия паспорта Республики Казахстан, поэтому он решил пройти в Кыргызстан вне пункта пропуска, но был задержан.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.