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В связи с закрытием улицы Садырбаева изменены автобусные маршруты

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- ВБ
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По информации Управления городского транспорта, в связи с закрытием улицы Садырбаева на отрезке от улицы Масалиева до улицы Семетей движение некоторых микроавтобусных маршрутов изменены.

Так, изменены схемы движения маршрутов №: 107, 133,118, 146, 159, 170. Данные маршруты будут осуществлять свое движение по улицам: Семетей, Шералиева, Жайыл Баатыра и далее по своей схеме движения.

Движение микроавтобусного маршрута № 101 будет осуществляться по улицам: Иманкулова, Абдрахманова, Самойлова, Орто и далее по кругу в обратном направлении.

Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек приносит свои извинения за причиненные неудобства и обращается к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к изменениям маршрутов общественного транспорта!

URL: https://www.vb.kg/371576
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, общественный транспорт, мэрия
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