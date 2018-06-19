Олег Панкратов предложил инструменты поддержки предпринимательства

Сегодня, 19 июня, в Бишкеке состоялся круглый стол на тему "Обеспечение защиты прав субъектов предпринимательства при взаимодействии с государственными органами для развития экономики: актуальные проблемы и рекомендации". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

Приветствуя участников круглого стола, глава ведомства Олег Панкратов отметил, что развитие экономики Кыргызской Республики напрямую зависит от развития предпринимательской деятельности, которая является приоритетным направлением правительства страны.

На сегодняшний день в данном направлении государственными органами принимаются меры по улучшению условий ведения предпринимательства и повышению инвестиционного климата республики. Однако, их не достаточно, признают в Минэкономики. Бизнесмены зачастую сталкиваются с определенными трудностями при взаимодействии с государственными органами. В частности, при разрешении споров в судебном порядке в налоговой, таможенной и земельной сферах.

- В мировой практике существуют институты по защите субъектов предпринимательства. Например, в Российской Федерации это Уполномоченный по защите прав предпринимателей России, в Республике Казахстан - это Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана, на Украине – Бизнес-омбудсмен. В связи с чем, назревает необходимость создания в Кыргызской Республике инструментов поддержки предпринимателей при разрешении споров между предпринимателями и государственными органами, - информировал министр.

В этой связи, в рамках круглого стола были презентованы и рассмотрены актуальные вопросы:

- проблемы МСБ, как результат несовершенной налоговой политики;

- меры по укреплению законности и повышению доверия бизнеса к судебным и правоохранительным органам;

- земельные споры между строительными компаниями и муниципальными органами;

- досудебная практика (третейский суд);

- медиация, как способ досудебного решения коммерческих споров;

- экономический суд (налоговый суд);

- бизнес-омбудсмен;

- специализация судей (налоговый, экономический, экологический суды).

- Все эти инструменты немаловажны в процессе ведения бизнеса, где взаимодействие государства с бизнесом неотъемлемы друг от друга и постоянно соприкасаются в той или иной отрасли. Решение вышесказанных вопросов улучшит взаимодействие государства с бизнесом, что должным образом повлияет на развитие экономики страны в целом, - подчеркнул министр Олег Панкратов.

По итогам Конференции были определены дальнейшие шаги по улучшению взаимодействия государственных органов с бизнесом при возникновении спорных вопросов.