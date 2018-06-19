Столичный бульвар Эркиндик будет украшен цветочными вазонами

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" оформило бульвар Эркиндик вазонами с красочными цветами разных видов.

Деревянные вазоны интересного дизайна в количестве 50 штук будут украшать бульвар вдоль тротуаров от улицы Киевская до Токтогула.

Аромат более тысячи цветов: таггетисов, петуний, сальвий и агератумов будет благоухать и радовать горожан на протяжении всего летнего периода.

Также 970 вазонов с цветами под названием катарантус были установлены на конструкции в форме пирамиды на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова.

Предприятие продолжит работы по вертикальному озеленению города.

На сегодняшний день ландшафтные дизайнеры предприятия уже работают над уникальными проектами по цветочному оформлению городских клумб.

Ранее в парках и скверах рабочие МП "Бишкекзеленхоз" обновили несколько топиарий из живых растений, которые изображают различных птиц и являются отличным дополнением в ландшафтной композиции на озелененных территориях.