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Халал-индустрия Кыргызстана. Как выйти на зарубежные рынки?

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- Виктория Григоренко
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Министерство экономики КР при содействии Программы Германского общества по международному сотрудничеству GIZ "Упрощение процедур торговли в Центральной Азии" 20 и 21 июня 2018 года в 9:00 в отеле "Жаннат Ридженси" проводит семинар на тему: "Установление доверия в международной халал торговле". Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, цель семинара - предоставление информации по вопросу халал-индустрии, а также о деятельности IHAF (экспорт и выход на зарубежные рынки с сертификатами IHAF).

"Кыргызская Республика на государственном уровне определила основные направления развития халал-индустрии в стране, утвердив Концепцию развития халал-индустрии в КР и План мероприятий по реализации данной концепции на 2017-2020 годы. Кроме этого, был принят нормативно-правовой акт "О вопросах реализации системы добровольной сертификации, маркировки продукции и услуг на соответствие стандартам "Халал" на территории КР". Именно поэтому данный вопрос столь актуален для республики", - подчеркнули в Минэкономе.

Уточняется, что семинар пройдет с участием генерального секретаря Международного форума по аккредитации халал (IHAF) г-на Мохамеда Бадри, Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в ОАЭ Ч. Эшимбекова, представителей органов по аккредитации и сертификации Центральной Азии, предпринимателей, представителей государственных структур, духовного управления, ассоциаций КР.

URL: https://www.vb.kg/371581
Теги:
бизнес, Минэкономики
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