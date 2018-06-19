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В столице демонтировано два торговых павильона

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- ВБ
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По информации Управления землепользования и строительства столичной мэрии, незаконно установленные объекты были расположены по улице Каховская возле дома № 37.

Павильоны были размещены на муниципальной территории без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов на занимаемые земельные участки.

Со стороны УЗС столичного муниципалитета владельцам выдавались уведомления, во исполнение выданных уведомлений произведен демонтаж.

На сегодняшний день муниципальная территория освобождена от данных павильонов. Меры были предприняты в ходе инвентаризации объектов облегченного типа на территории города Бишкек.

Напоминаем, что в ближайшее время в столице также будут демонтированы ещё ряд самовольно установленных объектов, построенных без учета архитектурно-градостроительных требований и разрешительных документов.

Справка: В начале января прошлого года постановлением мэрии № 1 за 2017 год был образован Оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/371585
Теги:
мэрия, Бишкек
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Комментарии
Чел
19.06.2018, 19:03

Зачем людям мозги пудрите, то убрали, это убрали. Недавно была информация, что убрали батуты в Березовой и Ореховой рощах. Но воз и ныне там. Кто и как дает разрешение? Шило на мыло менять не нужно. А про туалеты подумать не могли? Куда милые чада "ходят" извините никто не подумал.

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