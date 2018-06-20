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Кашкар Джунушалиев навестил пострадавших по вине кыргызстанца в ДТП

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- ВБ
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Министр внутренних дел Кыргызской Республики Кашкар Джунушалиев по поручению премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева навестил граждан, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 16 июня 2018 года в городе Москве.

В ходе беседы министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев выразил сожаление в связи со случившимся происшествием.

"Хочу пожелать вам скорейшего выздоровления и пригласить в любое удобное для вас время на отдых и реабилитацию в Кыргызскую Республику. Я уверен, что на берегу одного из самых высокогорных озер в мире – озера Иссык-Куль – вы сможете не только отдохнуть, но и набраться сил, впечатлений и найти новых друзей", - сказал он.

Отметим, что ранее премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву в рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию навестить пострадавших граждан и пригласить их на отдых и реабилитацию в Кыргызскую Республику, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.

URL: https://www.vb.kg/371603
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, Иссык-Куль, Мухамметкалый Абулгазиев, Кашкар Джунушалиев
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Комментарии
бывший
20.06.2018, 15:24

Кашкар самый глупый и никчемный министр за всю историю нашей страны. Как можно было вновь назначить на должность человека, которого уволили за то, что он не справился со своей работой! 

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