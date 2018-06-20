Кашкар Джунушалиев навестил пострадавших по вине кыргызстанца в ДТП

Кашкар самый глупый и никчемный министр за всю историю нашей страны. Как можно было вновь назначить на должность человека, которого уволили за то, что он не справился со своей работой!
Министр внутренних дел Кыргызской Республики Кашкар Джунушалиев по поручению премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева навестил граждан, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 16 июня 2018 года в городе Москве.
В ходе беседы министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев выразил сожаление в связи со случившимся происшествием.
"Хочу пожелать вам скорейшего выздоровления и пригласить в любое удобное для вас время на отдых и реабилитацию в Кыргызскую Республику. Я уверен, что на берегу одного из самых высокогорных озер в мире – озера Иссык-Куль – вы сможете не только отдохнуть, но и набраться сил, впечатлений и найти новых друзей", - сказал он.
Отметим, что ранее премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву в рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию навестить пострадавших граждан и пригласить их на отдых и реабилитацию в Кыргызскую Республику, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.