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Секс-тренер из Астаны научит кыргызстанок владеть интимными мышцами

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- ВБ
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Ксения Невмержицкая до карьеры "секс-тренера" была простым бухгалтером, и даже не помышляла о том, что когда-нибудь станет коучером. Да еще каким! Эксклюзивное интервью с астанинкой опубликовало ИА "NewTimes.kz"

Ксения рассказала, что во время планирования беременности ее фигура была далека от идеала, что побудило ее заняться фитнесом. И именно тогда она бросила работу бухгалтером. Дальше – больше. Оказавшись с мужем на отдыхе в Таиланде, они попали на закрытое шоу, где тайки демонстрировали технику владения интимными мышцами.

"Меня это впечатлило. Я заканчивала школу-гимназию с углубленным изучением биологии, и анатомию достаточно хорошо знала. Я понимала, различий в строении вагинальных мышц у меня и таек нет, просто они умеют ими правильно пользоваться. Тогда я заплатила тайке 30 долларов, чтобы наедине посмотреть, что она делает. Позже я узнала, что вся техника ― это древняя практика йоги. Тогда я выполняла все упражнения просто для себя. Так как я уже работала фитнес-тренером, тренировала женщин, то мои клиентки интересовались моими практиками, и хотели их освоить", - рассказывает изданию коучер.

Ксения совершенно убеждена, что непосредственно к сексу такие занятия имеют вторичное отношение. В первую очередь речь идет о здоровье. На ее занятия приходят даже мужчины. Но, конечно же, основная публика – женщины.

Причем совершенно разные. Молодые, в возрасте, в фазе климакса, в хиджабах, "вторые жены"…

"Месяц назад на мои занятия пришла девушка, которая читала намаз. Мы сделали перерыв, она прочитала молитву, и мы продолжили. Обычно таких женщин на занятия приводят мужья. Есть стереотип, что наши казашки, зажатые и закрытые, а разговоры про секс для них "харам". На самом деле, когда закрываются двери в спальню, мы остаемся наедине со своими проблемами. Нет понятия, "казахский" или "русский" секс, нет взаимосвязи между сексом и национальностью.

Не секрет, что у нас есть "токалки", и они первые обращаются ко мне за помощью. Они очень быстро сообразили, что такая техника полезна. Девушки поняли, что владея ею, можно достичь желаемого. Пока кто-то сидит, охает и ахает, что это стыдливо, они изо всех сил упражняются", - делится Ксения.

В ее практике были случаи, когда после занятий женщины буквально спасали свои браки. Если женщина зажата, у нее появляются блоки в сексуальном плане, мужчина это чувствует и отдаляется. Но если женщина свое внимание и энергию направляет на управление интимными мышцами, то мужчина испытывает во время близости абсолютное наслаждение.

Говоря о своих планах Ксения Невмержицкая озвучила, что собирается провести мастер-классы в России и Кыргызстане.

URL: https://www.vb.kg/371605
Теги:
Казахстан, Россия, тренер, Кыргызстан, здоровье
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Комментарии
XD
20.06.2018, 14:16

Не хватает пунктов в голосовалке "что за тупой опрос?" или "что вы там курите?".

0
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Жалоба модератору
урааа!
20.06.2018, 15:20

ну, наконец-то, хоть кто-то полезным делом в стране займётся! 

+1
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Жалоба модератору
Валери
20.06.2018, 15:24

Согласна, надо гнать парламент. 

+1
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Жалоба модератору
Ака
20.06.2018, 15:58

Теперь наши женщины будут качать мышцы.... А не мозги

0
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Жалоба модератору
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