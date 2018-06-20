Бишкек посетит легенда мирового спорта Джефф Монсон

По приглашению Федерации ММА и Панкратиона Кыргызстана 27-30 июня в Бишкек прибудет легенда мирового спорта, боец смешанного боевого стиля ММА и звезда мирового спорта – Джееффри Уильям Монсон.

Цель его визита - ознкомление с условиями создания в Кыргызстане Академии ММА Джееффри Монсона, а также участие в благотворительных мероприятиях.

Во время визита Монсон примет участие в фотосессии со своими фанатами, проведет семинары и тренинги, примет участие в благотворительной акции в детской онкологии. Также спортивная знаменитость посетит презентацию профессионального промоутерского клуба федерации и, собственно, примет участие в открытии Академии ММА Д. Монсона в КР.