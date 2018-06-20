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Бишкек посетит легенда мирового спорта Джефф Монсон

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- ВБ
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По приглашению Федерации ММА и Панкратиона Кыргызстана 27-30 июня в Бишкек прибудет легенда мирового спорта, боец смешанного боевого стиля ММА и звезда мирового спорта – Джееффри Уильям Монсон.

Цель его визита - ознкомление с условиями создания в Кыргызстане Академии ММА Джееффри Монсона, а также участие в благотворительных мероприятиях.

Во время визита Монсон примет участие в фотосессии со своими фанатами, проведет семинары и тренинги, примет участие в благотворительной акции в детской онкологии. Также спортивная знаменитость посетит презентацию профессионального промоутерского клуба федерации и, собственно, примет участие в открытии Академии ММА Д. Монсона в КР.

URL: https://www.vb.kg/371607
Теги:
панкратион, спорт, Кыргызстан
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