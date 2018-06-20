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Старость может быть в радость! Когда рядом добрые сердца...

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- Виктория Куренева, Сергей Медведев
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Представители Общественного благотворительного фонда Индиры Кубатбековой посетили два дома престарелых в Бишкеке, чтобы порадовать тех, кто очень нуждается в душевной теплоте и поддержке.

У каждого постояльца здесь своя драматичная и непростая история. Одни не по своей воле оказались на старости лет в казенных стенах на попечении государства. Другие сами покинули родные дома, чтоб не быть обузой детям и внукам.

Жизнь у стариков однообразная, и любые гости им в радость. И не только из–за того, что обязательно приносят гостинцы, а потому, что с ними можно поболтать. Ни о чем и обо всем. Ведь чужому человеку легче раскрыть душу и рассказать о наболевшем.

- Душевной и трогательной получилась эта встреча, - сказала корреспондентам "ВБ" Индира Кубатбекова, основатель и руководитель фонда. - Обещаем, что и впредь будем оказывать помощь домам престарелых.

Это и моральная поддержка пожилых людей (регулярные поездки, концерты, праздники, поздравления с днем рождения, открытки и письма), и материальная помощь - покупка удобных кроватей, матрасов, медицинского оборудования, инвалидных колясок и прочего, - рассказала она.

У Индиры на этот счет своя философия. Она уверена, что, пока мы молоды, здоровы и красивы, редко задумываемся о старости, а ведь в делах и заботах, радостях и тревогах жизнь проносится словно один миг. Старость, немощность, болезни настигают человека внезапно. Наши бабушки и дедушки в душе - те же молодые люди со своими мечтами, желаниями и стремлениями. В старости, как и в детстве, радуются малому, видят прекрасное в мелочах.

Сотрудники фонда убеждены, что все пожилые люди, вне зависимости от их профессии и семейного положения, заслужили достойную жизнь в старости, а чтобы помочь тем, кто оказался в домах престарелых, жить полноценной жизнью, от каждого из нас требуется совсем немного - проявить заботу, поговорить с ними, подарить необходимые вещи, которые позволили бы повысить качество их жизни.

- Давайте вместе помогать одиноким пожилым людям в домах–интернатах, и, я вас уверяю, радость от этой помощи получат не только они, но и мы с вами, - обращается Индира ко всем неравнодушным согражданам.

Одной из главных задач благотворительного фонда Индиры Кубатбековой является улучшение жизни пожилых людей в домах престарелых и уменьшение того эмоционального вакуума, в котором находятся старики после того, как оказались на попечении государства.

Основатель фонда Индира Кубатбекова - молодая, позитивная, добрая девушка, после окончания вуза стала предпринимательницей и на протяжении нескольких лет занимается благотворительностью.

Поддерживает ее инициативу и "Вечерка": давайте поможем фонду, старикам и, безусловно, себе!

URL: https://www.vb.kg/371611
Теги:
благотворительность, дом престарелых, пожилые люди, Бишкек, Кыргызстан
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