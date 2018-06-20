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За смерть 6-летнего мальчика в Оше наказывать никого не будут

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- Оксана Гут
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Уголовное дело по факту гибели 6-летнего мальчика в Оше возбуждать не на кого. Об этом редакции VB.KG заявили в УВД город Ош.

- Ребенок находится на попечении 65-летней бабушки. Его родители уехали на заработки в Россию. Кого привлекать к ответственности? Да, это халатность. Но родные мальчика и так наказаны, они потеряли ребенка. А местная власть не может же за всем проследить. Данный факт зарегистрирован как несчастный случай, расследование проведено, но уголовное дело не возбуждалось, - сообщили в УВД Оша.

В ведомстве также заверили, что сразу после трагического случая отправили предписание квартальному территориальному комитету при мэрии города Ош по восстановлению ограждения на мосту канала Ош-Араван. Ведь именно из-за ненадлежащего его состояния ребенок и упал в воду.

Пока, как отметили в УВД Оша, ремонта проведено не было. Поэтому риск несчастных случаев на данном мосту по-прежнему велик.

Напомним, несчастный случай произошел 11 июня в микрорайоне Туран города Ош. 6-летний мальчик играл у канала Ош-Араван и по неосторожности упал в воду. Очевидцы происшествия пытались ему помочь, но оказалось слишком поздно – ребенок захлебнулся.

URL: https://www.vb.kg/371613
Теги:
несчастный случай, Ош, погибшие, трудовая миграция, УВД
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