Начинается подача горячей воды в дома бишкекчан!

ТЭЦ Бишкек, согласно заданной нагрузке, начала выработку горячей воды. Подача до каждого абонента горячего водоснабжения обеспечивается ОАО "Бишкектеплосеть".

Как и ежегодно, подача осуществляется участками, одномоментно подключить всех абонентов технически невозможно, система заполняется поэтапно. Об этом сообщила пресс-представитель ОАО "Электрические станции" Тагжана Айдаралиева.

Также она напомнила, что при возобновлении горячей воды требуется перекрыть вентили на подводках к электронагревательному баку типа "Аристон" для исключения перетоков.

Схема перекрытия подробно указана на обратной стороне счетов.

Телефоны центра поддержки потребителей: 61-11-69, 1920.