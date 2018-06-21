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Начинается подача горячей воды в дома бишкекчан!

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- ВБ
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ТЭЦ Бишкек, согласно заданной нагрузке, начала выработку горячей воды. Подача до каждого абонента горячего водоснабжения обеспечивается ОАО "Бишкектеплосеть".

Как и ежегодно, подача осуществляется участками, одномоментно подключить всех абонентов технически невозможно, система заполняется поэтапно. Об этом сообщила пресс-представитель ОАО "Электрические станции" Тагжана Айдаралиева.

Также она напомнила, что при возобновлении горячей воды требуется перекрыть вентили на подводках к электронагревательному баку типа "Аристон" для исключения перетоков.

Схема перекрытия подробно указана на обратной стороне счетов.

Телефоны центра поддержки потребителей: 61-11-69, 1920.

URL: https://www.vb.kg/371618
Теги:
вода, Бишкек, ТЭЦ
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