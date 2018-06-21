Минюст открывает центры бесплатной юридической помощи на Иссык-Куле

Министерство юстиции КР открывает два центра бесплатной юридической помощи в городах Чолпон-Ата и Балыкчи Иссык-Кульской области.

22 июня 2018 года Министерство юстиции Кыргызской Республики, при поддержке Программы USAID по совместному управлению, реализуемой Ист-Вест Менеджмент Институтом, проводит торжественное открытие двух Центров бесплатной юридической помощи (ЦБЮП) в Иссык-Кульской области. В г. Чолпон-Ата церемония состоится в здании Чолпон-Атинской районной администрации по ул. Советская 1 в 10:00 часов утра и в г. Балыкчи в 14:00 того же дня в здании Территориального управления Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики по ул. Орозбаева 3.

Церемония открытия центров пройдет с участием директора Центра координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики Акжола Калбекова, директора Программы USAIDпо совместному управлению в Кыргызской Республике г-на Гарри Лэдбэттэра, регионального директора юридических программ Ист-Вест Менеджмент Института г-на Николаса Мэнсфилда, акима Иссык-Кульского района Кыргызской Республики Данияра Иманалиева, мэра г. Балыкчи Алмаза Мамбетова, представителей Иссык-Кульского областного суда, органов местного самоуправления, организаций гражданского общества и средств массовой информации.

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и Законом "О гарантированной государством юридической помощи", Центры бесплатной юридической помощи обеспечивают равный доступ к правовой помощи для граждан, а также повышают уровень правовой защищенности уязвимых групп населения. В центрах посетители могут получить консультацию юриста, государственного нотариуса или адвоката, входящих в систему гарантированной государством юридической помощи. В настоящее время в Чуйской, Ошской, Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской и Иссык-Кульской областях и в г. Бишкеке действуют 22 Центра бесплатной юридической помощи. Ежегодно увеличивается число граждан, обращающихся за бесплатной юридической помощью.

Программа USAID по совместному управлению поддерживает инициативу Министерства юстиции КР, направленную на улучшение доступа населения к правовой помощи. Программа поддержала ранее открытие шести Центров бесплатной юридической помощи, в том числе в городе Исфана и Кадамджай Баткенской области, в городе Джалал-Абад и в селе Базар-Коргон Джалал-Абадской области, а также в городе Нарын и селе Кочкор Нарынской области. Программа USAIDпо совместному управлению также оказывает содействие в укреплении существующих Центров бесплатной юридической помощи с целью повышения качества услуг, предоставляемых центрами.

Более подробную информацию о работе центров и их контакты можно получить в территориальных управлениях Министерства юстиции КР, а также на интерактивной карте юридических услуг по адресу: http://legalmap.gov.kg/ru/, а также на сайте www.minjust.gov.kg.

Программа по совместному управлению (ПСУ) содействует эффективному сотрудничеству между гражданским обществом, частным сектором и правительством Кыргызской Республики. Программа финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется Ист-Вест Менеджмент Институтом (EWMI).