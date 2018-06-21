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Пресечена попытка переброски наркотиков на зону

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- ВБ
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Сотрудниками СКМ МВД и ГСИН в ходе совместных мероприятий пресечена попытка переброски наркотиков в места лишения свободы.

В конце апреля 2018 года в ночное время (примерно в полночь) на прилегающей территории учреждения ГСИН № 27 в селе Молдовановка Аламудунского района оперативниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД, Следственного управления ГСИН при ПКР и сотрудниками учреждения ГСИН № 27 проведена совместная спецоперация, направленная на пресечение попытки доставки наркотиков в исправительную колонию.

Совместные оперативно-розыскные мероприятия проводились в целях выявления и пресечения переброски запрещенных предметов в исправительные учреждения, а также задержания лиц, занимающихся распространением наркотиков.

Сотрудниками СКМ МВД и ГСИН была остановлена автомашина марки "Ауди" (такси), в салоне которой в качестве пассажира находился гражданин М.Ж. 1995 года рождения, житель Московского района Чуйской области. При осмотре салона вышеуказанного автомобиля были обнаружены и изъяты принадлежащие пассажиру два целлофановых свертка с растительным веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

Вес изъятых наркотических средств - "гашиша" - составил более 650 граммов. В ходе первоначальных следственных действий гражданин М.Ж. всячески отрицал свою причастность к незаконному хранению и попытке переброса наркотиков в места заключения. При этом задержанный утверждал, что якобы вещи ночью передали неизвестные лица для осужденного гражданина У.Д. 1994 года рождения, который отбывает срок.

В ходе дальнейших мероприятий, проводимых в рамках уголовного дела по ст. 247 ч.2 УК КР (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств), установлена причастность вышеупомянутого лица к попытке переправки наркотиков в места лишения свободы.

19 июня текущего года сотрудниками СКМ МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий гражданин М.Ж. задержан в качестве подозреваемого. В настоящее время он водворен в СИЗО-1 ГСИН г.Бишкек. Расследование проводит Следственное управление ГСИН при ПКР, сообщает пресс-служба МВД.

URL: https://www.vb.kg/371620
Теги:
ГСИН, МВД, наркотики
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