Дело о гибели ребенка на футбольном поле пытаются замять?

Нестан Исабекова - мать погибшего 13 июля на футбольном поле Бишкека мальчика, заявила, что ГУВД всячески пытается замять дело.

"Никто ничего не расследует, просто закрыли глаза! Хотя жертвой мог быть, если не мой сын Алан, то другой ребенок. Я сегодня только пришла в себя, и я возмущена таким кощунственным заявлением. Более того, по факту никто еще даже не возбудил уголовного дела!" - пишет она в Facebook.

Однако правоохранители обвинения в свой адрес опровергли, заверив, что расследование по факту гибели ребенка идет активно.

- Милиция не пытается "замять" дело, как пытаются представить, - пояснил начальник пресс- службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов. - Во-первых, данное происшествие зарегистрировано и в настоящий момент по нему проводится работа. Следователи опрашивают всех участников и свидетелей, назначена экспертиза. Только после сбора всех материалов будет принято решение, по какой статье следует возбуждать уголовное дело. Без анализа всех фактов сделать это не получится, так как необходимо определить состав преступления и ответственных за случившееся лиц.

Как только следователи выяснят все вышеуказанные факты, делу дадут ход, добавили в ГУВД.

Ранее депутат ЖК Аида Исмаилова в беседе с редакцией VB.KG отмечала, что лично давала указание правительству и правоохранительным органам активизировать расследование по гибели ребенка.

- Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. Но так быть не должно, - возмутилась парламентарий.

Примечательно, что источники в правоохранительных органах сообщили "Вечерке", что если следствие придет к выводу, что произошедшее в районе Пишпека – несчастный случай, дело возбуждать никто не будет, не говоря уже об ответственности владельцев футбольного поля…

Напомним, несколько дней назад в Бишкеке, на территории частного поля в районе Пишпека погиб 11-летний мальчик. На него упали футбольные ворота после того, как в них попал мяч. Школьник скончался на месте.