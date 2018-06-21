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Горнорудная сфера может потерять опытных специалистов

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- Виктория Григоренко
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С начала 2018 года полностью приостановлено бюджетное финансирование деятельности Методэкспедиции, что привело к принудительному отпуску без сохранения заработной платы около 40 сотрудников данного учреждения. Об этом сообщил председатель Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, под угрозой срыва оказались важные направления работы, которые относятся к функциям Методэкспедиции.

- Это оцифровка фондовых материалов, накопленных за 80 лет; подготовка для конкурсов и аукционов электронных версий геологических материалов и геологических справок, ревизия фондовых и архивных материалов по месторождениям конъюнктурных полезных ископаемых, составление геологических карт рудных и нерудных полезных ископаемых, геохимические исследования и.т.д. Эти работы крайне необходимы для дальнейшего геологического изучения территории республики и привлечения большего количества отечественных и зарубежных инвесторов, - подчеркнул Таджибаев.

Как отметил председатель профсоюза горняков, в экспедиции за символическую заработную плату, не превышающую даже прожиточного минимума для трудоспособного гражданина, работают уникальные и незаменимые по своей квалификации специалисты.

- Теперь они оказались вообще без какой-либо зарплаты. А это влечет за собой усиление напряженности в коллективе и утечку высококвалифицированных кадров, а также ставит под угрозу в целом деятельность экспедиции. Горнодобывающая отрасль является приоритетной отраслью экономики Кыргызстана, обеспечивает около 8 % ВВП, 50% экспорта и около половины объема промышленного производства. Горнорудные компании добиваются таких успехов благодаря многолетнему труду геологов советского периода, когда было выявлено около 2- тысяч месторождений и рудопроявлений более 150 видов различных ископаемых, - пояснил Таджибаев.

В 80-х годах прошлого столетия из государственного бюджета ежегодно выделялось около 50 миллионов рублей или около 80 миллионов долларов США, напомнил он.

- Если в советский период геологии уделялось такое достойное внимание, то, в настоящее время, к сожалению, деятельность подведомственных организаций ГКПЭН финансируется по остаточному принципу, с задержкой и в недостаточном объеме, а геологические работы осуществляются за счет преимущественно частных компаний. Имеются проблемы и с Госкартографией, которую по инициативе Минсельхоза, предлагается вывести из-под Госкомпромэнергонедр КР и объединить с проектным институтом "Кыргызгипрозем" и Департаментом кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество ГРС КР, имеющим абсолютно иные полномочия, связанные с вопросами земельного фонда, - уточнил Таджибаев.

Это влечет серьезные проблемы в обеспечении стабильной деятельности подведомственных организаций Госкомпромэнергонедр.

- В связи с чем, мы направили государственным органам соответствующие обращения, добавил председатель профсоюза.

URL: https://www.vb.kg/371628
Теги:
горнодобывающий сектор, финансовый кризис, Кыргызстан, Эльдар Таджибаев
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