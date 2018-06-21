Предприниматели рассказали налоговикам, как вывести экономику из тени

В Кыргызстане действительно очень сложное налоговое администрирование. Такое заявление сделал президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев в ходе круглого стола "Налоговое администрирование: анализы, проблемы, возможности".

По его словам все коррупционные риски кроются в самом налогом кодексе. Если внести в него изменения в части упрощения налоговой отчетности, бизнес сам выйдет из тени.

Кроме того отмечено, что форму налоговой отчетности определяет правительство. Тогда как в том же Министерстве экономики нет экспертов по фискальной политики. В связи с чем предприниматели предлагают делегировать в ведомство группу сотрудников ГНС.