Труп в канале Араванского района. Милиция выясняет личность погибшего

Сегодня в селе Нур-Абад Араванского района Ошской области в одном из каналов найдено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает МЧС и УВД Ошской области.

Как пояснил редакции VB.KG пресс-секретарь Управления внутренних дел по Ошской области Женишбек Аширбаев, личность умершего пока не установлена.

- Это мужчина 40-50 лет азиатской национальности. Признаков насильственной смерти у него не обнаружено. Однако канал, где было найдено тело, достаточно протяженный – Узбекистан (Ферганская долина) – Араванский район – Кара-Суйский район. Так что погибший мог быть с любого из этих регионов. Милиция проводит работу по поиску родственников погибшего, - подчеркнул Аширбаев.

Уточняется, что на данный момент труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Ведется следствие.