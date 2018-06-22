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В Казахстане ГСМ так много, что там вводят запрет на российское топливо

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- Виктория Григоренко
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Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев проинформировал, что республика планирует ввести запрет на ввоз в Казахстан бензина из России железнодорожным транспортом сроком на 3 месяца.

"Документ будет подписан до конца следующей недели. Это связано с затовариванием внутреннего рынка Казахстана бензином собственного производства", - подчеркнул Бозумбаев казахстанским СМИ.

Стоит напомнить, что в конце мая вопрос о временном ограничение на ввоз ГСМ из Казахстана уже поднимался профильными ведомствами соседней республики. Его даже вынесли на общественное обсуждение до 6 июня этого года. Теперь уже речь идет об официальном запрете государства на импорт российского топлива. Причем, казахи планирует не только ввести ограничение, но и бороться с возникшим переизбытком бензина и дизеля путем открытия экспорта в страны Центральной Азии.

Но есть одно "но" - 80 процентом импорта ГСМ Кыргызстан получает из России. К тому же, ранее Казахстан уже предпринимал попытки запрета "адресованных" нашей республике вагонов с нефтепродуктами. Не повлияет ли вводимая "северным" соседом норма на проходимость топлива в КР сейчас и не спровоцирует новый рост цен на внутреннем рынке?

Исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Улан Кулов на этот вопрос ответил отрицательно. По его словам, вероятность получить топливный коллапс после введения запрета Казахстаном практически нулевая.

- Данная норма соседей внутри своей страны на нас никак не отражается. Они регулируют импорт, а к нам идет транзит. Поэтому, никаких оснований для ограничения Кыргызстана в российском топливе у РК нет. Подобными запретами они лишь пытаются справиться с возникшим профицитом ГСМ на внутреннем рынке, - пояснил VB.KG Кулов.

Не повлияют ограничения РК и на рост цен на нефтепродукты, заверил представитель Ассоциации нефтетрейдеров.

- В целом же, ситуация со стоимостью бензина и дизтоплива в КР пока остается без изменений. Одним из факторов ее увеличения является летняя "сезонность". И хотя в правительстве заявили, что стабилизировали ситуацию, официального подтверждение мы пока не получали. Только после этого мы сможет делать какие-либо дальнейшие прогнозы, - подчеркнул Улан Кулов.

URL: https://www.vb.kg/371638
Теги:
ГСМ, Казахстан, НПЗ, Россия, Кыргызстан
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