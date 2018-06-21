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Будет объявлен новый конкурс на реализацию "Безопасного города"

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 21 июня, провел совещание по вопросу реализации проекта "Безопасный город", сообщает отдел информполитики аппарата правительства.

Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Бакыт Шаршембиев сообщил, что в настоящее время завершен процесс разработки технико-экономического обоснования и технического задания проекта.

"Мы планируем в ближайшие месяцы объявить конкурс для отбора компании, которая будет реализовывать данный проект. Подрядчик должен будет создать всю необходимую дорожную инфраструктуру и оснастить наиболее оживленные перекрестки камерами фиксации нарушений правил дорожного движения", - сказал Шаршембиев.

Он отметил, что программное обеспечение "Автоматизированная платформа "Безопасный город" разработано специалистами Государственного предприятия "Инфоком".

"На первом этапе реализации проекта планируется установить камеры на 38 перекрестках столицы и на 52 скоростных рубежах, а также оснастить 20 передвижных комплексов. Это позволит в течение пяти лет сократить количество нарушений правил дорожного движения до 2% и существенно увеличить поступления в бюджет", - сказал Бакыт Шаршембиев.

В ходе совещания Премьер-министр подчеркнул, что общество ждет от Правительства решительных шагов по сокращению трагических случаев на дорогах страны и обеспечению безопасности дорожного движения.

"Мы должны привлечь к реализации проекта "Безопасный город" крупные зарубежные компании, которые обладают достаточным опытом работы в сфере внедрения информационных технологий и зарекомендовавшие себя как наиболее успешные на рынке IT-услуг. Процедура отбора компаний должна быть открытой и прозрачной", - подчеркнул Глава Правительства и предложил увеличить гарантийный взнос для участия в конкурсе до 10 млн долларов США.

"В случае, если выигравшая компания не сможет выполнить условия конкурса, то указанная сумма будет перечислена в государственный бюджет", - сказал Премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев особо отметил, что Государственный комитет информационных технологий и связи является ответственным органом в реализации задач проекта "Безопасный город".

"Необходимо уделить внимание также расширению функционала проекта "Безопасный город". Сокращение количества нарушений дорожного движения - это лишь один из компонентов проекта. Камеры на оживленных участках дорог должны стать частью системы обеспечения правопорядка и безопасности всей страны", - отметил Премьер-министр и поручил провести общественное обсуждение технико-экономического обоснования и технического задания проекта с участием представителей неправительственных организаций и бизнес-сообщества.

URL: https://www.vb.kg/371639
Теги:
ДТП, правительство, Кыргызстан, Безопасный город, Мухамметкалый Абулгазиев
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