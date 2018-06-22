Финпол добился возвращения в бюджет почти 6 млн сомов

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере со стороны ОсОО "М.Т." в доход государства возмещено 5 миллионов 737 тысяч 635 сомов, сообщает пресс-служба Финпола.

Установлено, что в мае 2018 года сотрудниками Северо-Восточной таможни в ходе досмотра автомашины марки "Шань Чи" был обнаружен незадекларированный товар на сумму свыше 23 миллионов сомов.

Так, 23 мая 2018 года по данному факту Следственным управлением ГСБЭП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 (уклонение от уплаты таможенных платежей) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

ГСБЭП обращает внимание, что в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, в случае добровольного погашения всей суммы налоговой задолженности включая штрафы и пени, уголовное преследование лица подлежит прекращению на любой стадии уголовного процесса.