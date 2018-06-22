Генпрокуратура запускает горячую линию "Правовая поддержка"

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики информирует о том, что с 25 июня до 25 июля 2018 года в WhatsApp – мессенджере в тестовом режиме будет работать горячая линия органов прокуратуры "Правовая поддержка/Укуктук колдоо".

"Правовая поддержка" предназначена для повышения оперативности реагирования на вопросы граждан путем предоставления необходимой краткой информации и не подменяет собою Закон "О порядке рассмотрения обращений граждан".

На поступающие вопросы ответы будут даваться работниками как центрального аппарата Генеральной прокуратуры, так и территориальных прокуратур.

"Выражаем надежду, что новый подход к работе позволит нашим гражданам оперативно получать ответы на интересующие их вопросы. Сообщения можно отправлять на номер +996 550 75 39 77", - говорится в сообщении пресс-службы ГП КР.