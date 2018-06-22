Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

Генпрокуратура запускает горячую линию "Правовая поддержка"

256  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики информирует о том, что с 25 июня до 25 июля 2018 года в WhatsApp – мессенджере в тестовом режиме будет работать горячая линия органов прокуратуры "Правовая поддержка/Укуктук колдоо".

"Правовая поддержка" предназначена для повышения оперативности реагирования на вопросы граждан путем предоставления необходимой краткой информации и не подменяет собою Закон "О порядке рассмотрения обращений граждан".

На поступающие вопросы ответы будут даваться работниками как центрального аппарата Генеральной прокуратуры, так и территориальных прокуратур.

"Выражаем надежду, что новый подход к работе позволит нашим гражданам оперативно получать ответы на интересующие их вопросы. Сообщения можно отправлять на номер +996 550 75 39 77", - говорится в сообщении пресс-службы ГП КР.

URL: https://www.vb.kg/371650
Теги:
Генеральная прокуратура, закон, права человека, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  