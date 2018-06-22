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22 июня 1941 года войска фашистской Германии напали на Советский Союз...

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- ВБ
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В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете войска фашистской Германии без объявления войны, вероломно атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям…

О начале войны граждане узнали из сообщения Юрия Левитана.

Этот день навсегда останется в памяти как одна из самых страшных страниц истории человечества.

По сей день историки спорят о том, сколько граждан Советского Союза погибло в той войне.

Подсчет потерь СССР в Великой Отечественной войне остается одной из нерешенных историками научных задач. Официальная статистика - 26,6 млн погибших, в том числе 8,7 млн военнослужащих. Есть и другая позиция, что вопреки распространенным представлениям основную долю погибших составили именно военнослужащие (до 13,6 млн), а не гражданское население Советского Союза, приводит детали дискуссии экспертов Gazeta.ru.

Из Киргизской ССР на войну ушло 363 200 человек. 90 000 погибло, 71 кыргызстанец стал Героем Советского Союза...

Осенью 1943 года киргизский народ обратился к своим воинам. Под письмом поставили свои подписи более 700 тысяч кыргызстанцев - шахтеров, машиностроителей, металлургов, хлопкоробов, животноводов, свекловодов, ученых, писателей, работников искусств.

"Дорогие наши сыны! В ваших руках судьба Родины, в ваших руках судьба советского строя. Сражайтесь же как лучшие из лучших. Будьте достойны храбрейших из храбрых… Всадники-киргизы! Пехотинцы-киргизы! Артиллеристы-киргизы! Мстите за русского и украинца, за литовца и эстонца, за белоруса и молдованина, за разграбленный дом Родины. Громите дзоты фашистов, чтобы уцелели юрты и клубы наших гор, уцелели наши жилища.

Помни, сын Киргизии, отвоеванные тобой города Волги и Кавказа, Центральной России, Украины и Белоруссии сохранят в долинах Иссык-Куля, Сон-Куля, Аксая, Таласа и Алая киргизский язык, киргизскую культуру, жизнь стариков-родителей, сестер, жен, горячо любимых детей.

Мы будем горды, когда детям Киргизстана станут рукоплескать наши братские народы, освобожденные от гитлеровской тирании.

А Киргизия поможет тебе всем необходимым. Мы крепко трудимся для фронта.

Ваша Родина всегда с вами, дорогие сыны!".

В России 22 июня отмечается как День памяти и скорби. В календаре Кыргызстана такой даты нет…

URL: https://www.vb.kg/371651
Теги:
ВОВ, СССР, Кыргызстан
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