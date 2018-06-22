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Ускенбаева: Интернет-ресурсы уже выплачивают налоги с доходов от рекламы

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- Виктория Григоренко
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Депутат ЖК Руслан Казакбаев предложил ввести налог на крупнейшие интернет-ресурсы: Facebook, Instagram, Twitter, Google. Свое предложение он объяснил тем, что последние берут с коммерческих организаций тысячи долларов за рекламу. Однако налоги от нее идут в доход лишь их страны.

"Мы теряем от 500 миллионов до 1 миллиарда сомов из-за того, что интернет-ресурсы не платят налоги. Правительство должно разработать законопроект, чтобы устранить этот пробел в налогообложении", - отметил нардеп.

Эксперт по налогам Гульнара Ускембаева удивилась предложению парламентария, заметив "Вечерке", что подобный налог в Кыргызстане уже действует.

- Когда наши налогоплательщики выплачивают доход иностранным компаниям или интернет-ресурсам, то с них сразу же удерживаются и средства на доход резидента. Образно говоря, если юридическое лицо через Facebook дает свою рекламу, то при оплате за нее интернет-ресурсу 10 процентов уходит в бюджет страны. В противном случае бизнесмена на этом поймает налоговая проверка и накажет по всей строгости закона, - пояснила Ускенбаева.

Возможно, просто депутату кажется, что этих денег мало, отметила эксперт.

- Но это наша общая практика. Сегодня мы уже получаем с них налог. Просто "сбор на доходы нерезидента", как он еще называется, выплачивают наши компании. Конечно, в пунктах налогообложения не указано, от кого именно поступили эти деньги. Правда, я не уверена, что у нас в республике речь может идти о какой-то значимой сумме. Так как это лишь коммерческая реклама, - уточнила Ускенбаева.

Внедряя дополнительный сбор, мы можем подпортить отношения с внешними партнерами, считает эксперт.

- Получается, увеличение налогов коснется лишь определенных ресурсов. Это по меньшей мере несправедливо. То есть один будет платить налог в 10 процентов, а другой за ту же рекламу в Интернете - 20? В этом нет логики. И если уж продвигать подобную инициативу, то пересматривать все принципиально, - заключила Гульнара Ускенбаева.

URL: https://www.vb.kg/371652
Теги:
Интернет, налоги, парламент, правительство, социальные сети, Кыргызстан
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