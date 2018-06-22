Целующиеся на улице геи шокировали жителей Алматы

Казнет взбудоражен - в Сети появилось видео, как двое молодых людей без стеснения целуются на оживленной улице Алматы.

Речь "оператора" разобрать практически невозможно - практически одни "запиканные" нецензурные выражения.

Нетерпимость к людям нетрадиционной сексуальной ориентации характерна для стран ЦА, где преимущественно исповедуется ислам, негативно относящийся к такого рода отношениям.

Порой представители ЛГБТ-сообщества подвергаются и физическому насилию со стороны "традиционного" общества.