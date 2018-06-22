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Целующиеся на улице геи шокировали жителей Алматы

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- ВБ
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Казнет взбудоражен - в Сети появилось видео, как двое молодых людей без стеснения целуются на оживленной улице Алматы.

Речь "оператора" разобрать практически невозможно - практически одни "запиканные" нецензурные выражения.

Нетерпимость к людям нетрадиционной сексуальной ориентации характерна для стран ЦА, где преимущественно исповедуется ислам, негативно относящийся к такого рода отношениям.

Порой представители ЛГБТ-сообщества подвергаются и физическому насилию со стороны "традиционного" общества.

URL: https://www.vb.kg/371655
Теги:
Казахстан, ЛГБТ
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Комментарии
Плюрализм
22.06.2018, 14:29

Манкалар ЛГБТ, фууууу.

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