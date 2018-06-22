Финполовцы "хлопнули" партию сухофруктов из Таджикистана

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Кадамжайскому району и городу Кызыл-Кыя Баткенской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение и выявление фактов незаконного ввоза товаров народного потребления на территорию КР, 25 мая текущего года в селе "Уч-Кургон" на трассе Ош-Баткен была остановлена грузовая автомашина марки "DAF", под управлением гражданина "Д.Р.".

Так, в процессе визуального осмотра грузового отсека указанного авто, были обнаружены сухофрукты (сушенные дыни, яблоки, слива, ядра ореха, миндаля и др.) без каких-либо сопроводительных документов. Владелец груза утверждал, что весь товар закуплен в Кыргызстане, тогда как, по данным Финпола, фундук, грецкий орех, миндаль были завезены из Таджикистана.

Согласно заключению Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила свыше 800 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 204 (контрабанда) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие.